Lo scioglimento dei ghiacci provoca lo spostamento delle masse d’acqua verso l’equatore e influisce sulla rotazione terrestre. Questa perdita di massa non riguarda solo aspetti scientifici, ma ha ripercussioni pratiche. Il tempo, considerato una costante immutabile, si basa su un giorno di ventiquattro ore, ma i cambiamenti nel clima e nella massa terrestre possono influenzare questa misura.

I l tempo, pensiamo, è l’unica costante imperturbabile della nostra vita. Un secondo è un secondo e una giornata dura esattamente ventiquattro ore. Eppure, la scienza ci sta iniziando a dire qualcos’altro, e cioè che la Terra ha iniziato a muoversi con una pigrizia insolita. Questo fenomeno, tuttavia, non è affatto neutro, ma ha delle precise conseguenze: le nostre giornate si stanno allungando, ma non è una cosa bella come si potrebbe pensare. Questa condizione, infatti, ancora una volta, è legata a come sta cambiando il clima del pianeta. Luna “sfuggente”: è vero che il nostro satellite si allontana dalla Terra? X Perchè le giornate si stanno allungando. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo scioglimento dei ghiacci sposta le masse d’acqua verso l’Equatore e modifica la rotazione del nostro pianeta. Ma questa perdita di ritmo, non è solo una curiosità scientifica

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