Perde l'equilibrio mentre scala un vulcano in Cile | muore dopo volo di 600 metri nel giorno del suo compleanno

Notizia in breve

Una donna di 42 anni è deceduta mentre scalava il vulcano Llaima in Cile nel giorno del suo compleanno. La vittima ha perso l’equilibrio mentre scattava una foto e è caduta per circa 600 metri in un burrone. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in una zona di alta quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.