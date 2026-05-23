Perde l'equilibrio mentre scala un vulcano in Cile | muore dopo volo di 600 metri nel giorno del suo compleanno
Una donna di 42 anni è deceduta mentre scalava il vulcano Llaima in Cile nel giorno del suo compleanno. La vittima ha perso l’equilibrio mentre scattava una foto e è caduta per circa 600 metri in un burrone. L’incidente è avvenuto durante un'escursione in una zona di alta quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.
Ingrid Daniela Vera Figueroa è morta nel giorno del suo 42esimo compleanno mentre scalava il vulcano Llaima, in Cile: ha perso l'equilibrio mentre scattava una foto ed è precipitata in un burrone. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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