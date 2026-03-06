aversa medico e infermiera aggredite al pronto soccorso del moscati

Aversa, al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati, un medico e un’infermiera sono stati aggrediti. L’episodio si è verificato recentemente e ha coinvolto due operatori sanitari che stavano svolgendo il loro lavoro. La situazione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza all’interno della struttura ospedaliera. Nessuna ulteriore informazione sui responsabili o sui motivi dell’aggressione.

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Nella notte tra domenica e lunedì un paziente ha dato in escandescenza all’interno del pronto soccorso, arrivando a colpire una dottoressa e a minacciare un’infermiera. Ad avere la peggio è stata la dirigente medica Ilaria Guida, che ha riportato contusioni allo zigomo e alla coscia. I sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Si tratta del terzo caso di aggressione registrato dall’inizio dell’anno nel presidio ospedaliero aversano, punto di riferimento per le emergenze tra le province di Napoli e Caserta. Secondo quanto ricostruito e riportato da Il Mattino, l’uomo – un 51enne originario di Casal di Principe – era stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza del 118 per febbre e difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Influenza stagionale: aumentano gli accessi al Pronto Soccorso del Moscati di AvellinoLa Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati monitora costantemente l’andamento degli accessi al Pronto soccorso e dei...

Episodio di violenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Moscati", avviate azioni a tutela del personaleL’episodio verificatosi nella notte di Capodanno presso il Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino rappresenta un...

