Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail | morto Andrea Antico 51enne di Marino

Un uomo di 51 anni, residente nella zona di Marino, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla statale 5 in Abruzzo. Durante una gita in moto con alcuni amici, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno effettuando indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia sulla statale 5 in Abruzzo: Andrea Antico muore durante una gita in moto con amici. Indagini sulle cause dell’incidente, nessun altro coinvolto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail prima della galleria San SilvestroIl sinistro si è verificato lungo la circonvallazione di Pescara in direzione di Francavilla al Mare nella serata di giovedì 5 marzo Un incidente... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Andrea Antico morto in moto contro il guardrail, fatale la gita in Abruzzo con gli amici: l'agente di commercio aveva 51 anni; Incidente stradale mortale sulla statale 5, motociclista perde la vita a Castel di Ieri; Marino in lutto per la morte di Andrea Antico: il 51enne perde la vita in moto contro un guardrail; Motociclista cade sulla statale e perde la vita. Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto Andrea Antico, 51enne di MarinoHa perso il controllo della moto ed è finito contro il guardrail: è morto così Andrea Antico, 51 anni, residente a Marino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 26 aprile lungo la strada s ... fanpage.it Marino in lutto per la morte di Andrea Antico: il 51enne perde la vita in moto contro un guardrailAndrea Antico era molto conosciuto a Marino, dove risiedeva e dove in molti oggi lo ricordano come una persona appassionata, legata al territorio e con una grande passione per le moto ... castellinotizie.it Andrea Antico morto in moto contro il guardrail, fatale la gita in Abruzzo con gli amici: l'agente di commercio aveva 51 anni - facebook.com facebook