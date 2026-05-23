Perché siano perfetti nell’unità | tutto pronto per la Veglia di Pentecoste in Cattedrale

Notizia in breve

Stasera alle 20.15 si terrà nella Cattedrale di Salerno la Veglia di Pentecoste intitolata “Perché siano perfetti nell’unità”. L’evento sarà presieduto dall’Arcivescovo locale. La cerimonia coinvolgerà i fedeli in una preghiera collettiva e si svolgerà in forma di veglia, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o partecipanti. La funzione rappresenta una celebrazione religiosa tradizionale della festività di Pentecoste.