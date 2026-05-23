Perché siano perfetti nell’unità | tutto pronto per la Veglia di Pentecoste in Cattedrale
Stasera alle 20.15 si terrà nella Cattedrale di Salerno la Veglia di Pentecoste intitolata “Perché siano perfetti nell’unità”. L’evento sarà presieduto dall’Arcivescovo locale. La cerimonia coinvolgerà i fedeli in una preghiera collettiva e si svolgerà in forma di veglia, senza ulteriori dettagli su eventuali interventi o partecipanti. La funzione rappresenta una celebrazione religiosa tradizionale della festività di Pentecoste.
E' in programma questa sera, 23 maggio, alle ore 20.15 presso la Cattedrale di Salerno, la Veglia di Pentecoste dal titolo “Perché siano perfetti nell’unità”, presieduta dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Si tratta di un momento di comunione ecclesiale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
CHE SIANO PERFETTI NELLUNITÀ (Gv 17,20-26)
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