Veglia di Pentecoste in Duomo tra spiritualità pace e missione per i giovani
Sabato sera, alle 20:45, la cattedrale di Forlì ospiterà una veglia di Pentecoste intitolata “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo locale e si svolgerà all’interno della chiesa principale della città. L’evento coinvolgerà i giovani e si concentrerà su momenti di preghiera e riflessione. La veglia rappresenta un momento di spiritualità e di condivisione collettiva in vista della festa di Pentecoste.
Sabato alle 20,45 la cattedrale di Forlì ospiterà la veglia di Pentecoste dal titolo “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”, presieduta dal vescovo Livio Corazza. L’appuntamento concluderà il percorso dell’anno pastorale 2025-2026, sviluppato attorno all’invito di Papa Leone XIV: “Ogni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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