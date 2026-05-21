Veglia di Pentecoste in Duomo tra spiritualità pace e missione per i giovani

Sabato sera, alle 20:45, la cattedrale di Forlì ospiterà una veglia di Pentecoste intitolata “Vieni Spirito creatore, reca in dono la pace”. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo locale e si svolgerà all’interno della chiesa principale della città. L’evento coinvolgerà i giovani e si concentrerà su momenti di preghiera e riflessione. La veglia rappresenta un momento di spiritualità e di condivisione collettiva in vista della festa di Pentecoste.

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