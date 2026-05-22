La comunità celebra la nascita della Chiesa con la solenne veglia di Pentecoste
A Lecce, la comunità ecclesiale si prepara a celebrare la festività di Pentecoste, evento che segna la conclusione del periodo pasquale. La ricorrenza viene accompagnata da una veglia solenne, momento di preghiera e condivisione per i fedeli. La celebrazione coinvolge diverse iniziative religiose e incontri, con l’obiettivo di ricordare la nascita della Chiesa e il dono dello Spirito Santo. La giornata rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si riunisce per vivere questa tradizione.
LECCE - La comunità ecclesiale di Lecce si appresta a vivere la solennità di Pentecoste, che conclude il tempo pasquale.L’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, nella festa che celebra la nascita della Chiesa, ha convocato i fedeli in cattedrale, che, domani, sabato 23 maggio, alle 20, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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