Perché la FIA non ha indagato sul contatto Russell-Antonelli nella Sprint del Canada | la spiegazione dei commissari

I commissari della FIA hanno spiegato che non hanno aperto un’indagine sul contatto tra Russell e Antonelli durante la Sprint del Canada, avvenuto in curva 6 a Montreal. La decisione si basa sul fatto che il contatto non ha causato danni o conseguenze significative per la gara. La FIA ha osservato che il duello tra i piloti si è svolto nel rispetto delle regole e senza comportamenti pericolosi. Nessuna penalità è stata inflitta dopo l’episodio.

Il duello "ruota a ruota" in curva 6 a Montreal ha provocato scintille in pista tra i due piloti Mercedes. L'italiano è esploso contro l'inglese chiedendo una penalità, ma da regolamento i commissari non hanno rilevato scorrettezze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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