George Russell ha vinto la Sprint del Gran Premio del Canada, terzo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. L’evento si è svolto su una distanza ridotta rispetto alla gara principale. Lando Norris si è classificato secondo, mentre Andrea Antonelli ha completato il podio. La gara si è disputata su un circuito cittadino, con le vetture che hanno percorso un numero limitato di giri. La Sprint ha determinato la griglia di partenza per il Gran Premio principale.

George Russell conquista la gara Sprint del Gran Premio del Canada, terzo appuntamento “breve” del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito nordamericano il pilota della Mercedes, scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando fino alla bandiera a scacchi senza particolari difficoltà. Alle sue spalle ha chiuso Lando Norris con la McLaren, mentre il leader della classifica mondiale, Kimi Antonelli, ha completato il podio regalando alla Mercedes una doppietta nei primi tre posti. Ferrari fuori dal podio Quarta posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto al termine della Sprint. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Russell domina la Sprint in Canada: Norris secondo, Antonelli sul podio

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¡Mercedes arrasa en Canadá ! Russell le roba la pole sprint a Antonelli

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