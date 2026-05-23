Perché Errani Paolini non giocheranno insieme al Roland Garros | la nuova compagna di ‘Sarita’

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini e Sara Errani non parteciperanno insieme al doppio al Roland Garros. La decisione riguarda esclusivamente questo torneo, senza indicazioni su future scelte di coppia. La coppia ha annunciato che non giocherà insieme durante il secondo Slam dell’anno. Non sono stati forniti dettagli su motivi specifici o eventuali accordi alternativi. La decisione riguarda esclusivamente il torneo parigino, senza indicazioni su un possibile ritorno a giocare insieme in futuro.

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La coppia scoppia? Forse solo per Parigi, poi si vedrà. Jasmine Paolini e Sara Errani non giocheranno insieme il doppio nel secondo Slam della stagione. Le due azzurre, campionesse olimpiche e detentrici del titolo conquistato lo scorso anno al Roland Garros, non si presenteranno nella loro formazione abituale. Oggi è stato effettuato il sorteggio e Errani farà coppia con la giovanissima austriaca Lilli Tagger, una giocatrice di cui si parla molto bene, dotata di un elegante rovescio a una mano e di un legame particolare con l’Italia. Tagger, infatti, è allenata da Francesca Schiavone, che con Errani ha condiviso molte esperienze nel corso della carriera agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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