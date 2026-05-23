Perché ci piace così tanto Only Desire il nuovo profumo di Diesel

Da metropolitanmagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo profumo di Diesel, “Only Desire”, è stato lanciato con l’attrice e modella americana come volto globale. È il primo profumo del marchio pensato esclusivamente per le donne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È dedicato alle donne ed è lanciato con Dove Cameron “Only Desire” di Diesel, il primo profumo totalmente al femminile del brand che ha come ambassador globale l’attrice e modella americana. Creato in collaborazione con L’Oréal, nasce sotto la direzione creativa di Glenn Martens. “Only Desire” di Diesel è il nuovo profumo dedicato alle donne. La fragranza è frutto del lavoro dei maestri profumieri Nelly Hachem-Ruiz e Paul Guerlain, che hanno reinventato la vaniglia rivelandone il lato più inatteso. Nel Metallic Vanilla, infatti, le orchidee si fondono con una firma di Vaniglia Bourbon del Madagascar. È una fragranza esclusivamente creata per Diesel, coltivata in modo sostenibile e, soprattutto, ottenuta attraverso un’avanzata estrazione fluida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

perch233 ci piace cos236 tanto only desire il nuovo profumo di diesel
© Metropolitanmagazine.it - Perché ci piace così tanto Only Desire, il nuovo profumo di Diesel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AI DramaShe Woke Up in the 1970s. First Thing She Did: Slap.

Video ?AI Drama?She Woke Up in the 1970s. First Thing She Did: Slap.

Sullo stesso argomento

Juve, perché Kolo Muani piace così tanto? Per Spalletti è un "piccolo Osimhen"...Cambiano gli allenatori, si susseguono i dirigenti, ma alla fine c'è sempre un attaccante in cima alla lista dei desideri della Juve da un anno e...

Sal Da Vinci e l’equivoco sulla musica neomelodica: ecco perché piace così tantoAttorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 si sta creando, con un effetto valanga piuttosto spigoloso, un grosso equivoco.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web