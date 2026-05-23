Il nuovo profumo di Diesel, “Only Desire”, è stato lanciato con l’attrice e modella americana come volto globale. È il primo profumo del marchio pensato esclusivamente per le donne.

È dedicato alle donne ed è lanciato con Dove Cameron “Only Desire” di Diesel, il primo profumo totalmente al femminile del brand che ha come ambassador globale l’attrice e modella americana. Creato in collaborazione con L’Oréal, nasce sotto la direzione creativa di Glenn Martens. “Only Desire” di Diesel è il nuovo profumo dedicato alle donne. La fragranza è frutto del lavoro dei maestri profumieri Nelly Hachem-Ruiz e Paul Guerlain, che hanno reinventato la vaniglia rivelandone il lato più inatteso. Nel Metallic Vanilla, infatti, le orchidee si fondono con una firma di Vaniglia Bourbon del Madagascar. È una fragranza esclusivamente creata per Diesel, coltivata in modo sostenibile e, soprattutto, ottenuta attraverso un’avanzata estrazione fluida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché ci piace così tanto Only Desire, il nuovo profumo di Diesel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI DramaShe Woke Up in the 1970s. First Thing She Did: Slap.

Sullo stesso argomento

Juve, perché Kolo Muani piace così tanto? Per Spalletti è un "piccolo Osimhen"...Cambiano gli allenatori, si susseguono i dirigenti, ma alla fine c'è sempre un attaccante in cima alla lista dei desideri della Juve da un anno e...

Sal Da Vinci e l’equivoco sulla musica neomelodica: ecco perché piace così tantoAttorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 si sta creando, con un effetto valanga piuttosto spigoloso, un grosso equivoco.