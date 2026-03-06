Sal Da Vinci e l’equivoco sulla musica neomelodica | ecco perché piace così tanto

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, si sta diffondendo un fraintendimento riguardo alla musica neomelodica e il suo rapporto con Sal Da Vinci. La confusione riguarda i motivi del suo successo e il ruolo di questo genere musicale nella sua carriera. La discussione si sta sviluppando in modo rapido e intenso sui social e tra gli addetti ai lavori.

Attorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 si sta creando, con un effetto valanga piuttosto spigoloso, un grosso equivoco. Probabilmente perché quando abbiamo a che fare con la musica, così come avviene anche nel calcio e nella politica, prendiamo tutto dannatamente sul personale, siamo incapaci di rimanere generici, di distinguere ciò che proviamo, del tutto legittimo, e ci mancherebbe, da ciò che effettivamente è. Se Sal Da Vinci non avesse avuto l’ardire di accaparrarsi un posto nell’albo d’oro del Festival della Canzone Italiana, nessuno avrebbe alzato lo sguardo sulla sua Per sempre sì, un brano indubbiamente minore, invece il cantautore classe 1969 ha letteralmente sbancato. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

