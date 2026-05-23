Il centrocampista del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa, potrebbe lasciare il club in estate, in base alle ultime notizie. La sua stagione è stata segnata da numerosi infortuni, che gli hanno fatto saltare 24 partite e hanno portato alla perdita del ruolo di titolare sotto la guida di Antonio Conte. La situazione contrattuale del giocatore e un’offerta del Besiktas sono tra i fattori che alimentano questa possibilità.

? In Sintesi Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa al Napoli è arrivato a un bivio decisivo. Dopo una stagione compromessa da gravi infortuni (ben 24 partite saltate ), il centrocampista camerunese ha perso il posto da titolare nelle gerarchie di Antonio Conte. Di conseguenza, la dirigenza azzurra ha congelato le trattative per il rinnovo del contratto fino al 2029, mantenendo attiva solo l’opzione unilaterale fino al 2027. Sfruttando questa rottura, il Besiktas ha avviato una trattativa concreta: il club turco ha già trovato un principio di accordo con il giocatore per un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è disposto a cedere il calciatore per abbassare il monte ingaggi, ma chiede non meno di 20 milioni di euro per il cartellino, cifra che i turchi proveranno a limare a fine campionato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché Anguissa può lasciare il Napoli in estate: il punto su rinnovo, infortuni e offerta del Besiktas

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QUANDO TORNA ANGUISSA | L'INFORTUNIO del centrocampista del NAPOLI è più serio del previsto

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