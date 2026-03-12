Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli in estate | i colloqui per il rinnovo sono in stallo Schira

Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli questa estate mentre i negoziati per il rinnovo del contratto sono in fase di stallo. La società sta portando avanti un processo di rinnovo e ringiovanimento della rosa, e il difensore brasiliano potrebbe essere uno dei giocatori coinvolti in questa operazione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui piani futuri del giocatore.

L’operazione svecchiamento del Napoli sembra continuare imperterrita e, in tal senso, Juan Jesus potrebbe salutare in estate. Il punto di Nicolò Schira su X. Juan Jesus via? I dettagli. Scrive Schira: I colloqui tra Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo. Il difensore centrale può andarsene a parametro zero a fine stagione. Arrivato nel 2021, ha saputo fin da subito farsi apprezzare per le sue qualità umane, riuscendo a dare sempre il massimo quando chiamato in causa. Vincitore di due scudetti e di una Supercoppa, ha sicuramente scritto il suo nome nella storia recente del club. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus potrebbe lasciare il Napoli in estate: i colloqui per il rinnovo sono in stallo (Schira) Articoli correlati Napoli-Milan, le ultime di formazione: Juan Jesus potrebbe partire titolare al posto di BuongiornoNovità di formazione per il Napoli nella sfida contro il Milan: Juan Jesus potrebbe prendere il posto di Buongiorno nella difesa a tre. Juan Jesus vicino al rinnovo: si legherà al Napoli fino al 2027La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l’Inter ha pagato ancora. Approfondimenti e contenuti su Juan Jesus Temi più discussi: FINALE! Napoli-Torino 2-1: gli azzurri vincono grazie alle reti di Alisson ed Elmas; Napoli-Lecce, tegola Juan Jesus: Conte lancia Beukema titolare; Fantacalcio, chi schierare e chi lasciare in panchina per la 28ª giornata di Serie A; Napoli-Torino: le probabili formazioni. Lobotka non recupera per il Lecce, si ferma anche Juan JesusAffaticamento muscolare per il brasiliano ... msn.com Juan Jesus affaticato, Conte pensa a cambio in difesa col Lecce. Cosa filtraPossibili novità in difesa per Napoli-Lecce. Mister Antonio Conte starebbe valutando qualche cambiamento nell'undici titolare per la partita di sabato 14 marzo, perché Juan Jesus non sarebbe al meglio ... msn.com Piccolo campanello d’allarme nella giornata di ieri per lo staff tecnico: Juan Jesus si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Il difensore sarà monitorato attentamente tra oggi e domani per valutare l’evoluzione della situazione e capire se potrà esser - facebook.com facebook Dopo Vergara, in vista di Lecce si ferma anche Juan Jesus Come annunciato da La Gazzetta dello Sport, nella sfida contro i salentini non ci sarà il difensore brasiliano, fermato da un affaticamento Al suo posto giocherà Sam Beukema, che avrà l'occasion x.com