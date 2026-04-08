Nell’ambito delle tensioni internazionali, si è raggiunto un accordo di cessate il fuoco che prevede la sospensione delle operazioni militari tra le parti coinvolte. La decisione è stata annunciata dopo un intervento dell’amministrazione statunitense, che ha portato a un temporaneo stop alle azioni militari contro un paese del Medio Oriente. La tregua è entrata in vigore dopo settimane di escalation e negoziati.

C’è voluto un colpo di scena degno di un thriller politico e l’intervento in extremis del governo del Pakistan per evitare che nella notte tra il 7 e l’8 aprile i bombardieri B-52 degli Stati Uniti, già in volo verso l’Iran, distruggessero ponti, centrali elettriche e infrastrutture civili della Repubblica islamica, facendo precipitare un intero Paese nel caos in palese violazione delle leggi internazionali. A poco più di 90 minuti dalla scadenza fissata da Donald Trump infatti, il presidente degli Usa ha accettato il rinvio di altre due settimane degli attacchi contro Teheran, che da parte sua si è impegnata a riaprire lo Stretto di Hormuz.... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco e perché Trump ha fermato l’attacco contro l’Iran

Trump invia all'Iran il piano in 15 punti per una tregua di un mese, cosa prevede l'accordo e perché è "finto"Donald Trump annuncia un accordo imminente con l’Iran dopo aver inviato un piano in 15 punti per concordare una tregua di un mese.

Donald Trump concede tregua di due settimane: Iran apre al cessate il fuoco, negoziati a IslamabadTregua condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, Teheran accetta il cessate il fuoco: negoziati al via con mediazione del Pakistan Si...

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea; L'ultimatum definitivo di Trump su Hormuz scade stanotte. È la exit strategy?; La tentazione di Trump in Iran: una tregua senza la riapertura di Hormuz; Trump: L'Iran può essere eliminato in una notte. Il popolo è disposto a soffrire per avere la libertà.

Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: E' falsa e Cnn abboccaUna nota da Teheran celebra la vittoria dell'Iran e la Cnn le dà risalto: per il presidente è una bufala pericolosa ... adnkronos.com

Trump: Sì a tregua di 2 settimane se Iran riapre Stretto di HormuzTregua di 2 settimane tra Iran e Stati Uniti e guerra congelata se l'Iran riapre lo Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul social Truth. La svolta arriva a meno di 2 ore dalla deadline fissat ... adnkronos.com

Doveva essere il presidente del negoziato, m a il metodo di Donald Trump si dimostra ben diverso ora - facebook.com facebook

I “big money will be made” di cui parla Trump paiono i 2 mil $ che l’Iran estorcerà a ogni singola nave a Hormuz. Prima della guerra il passaggio era free. Un disastro economico (inflazione e aumento di diesel e benzina), politico, morale, tra kompromat e affari x.com