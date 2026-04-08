Un accordo di cessate il fuoco di due settimane è stato annunciato tra le parti, con l'intento di sospendere temporaneamente le tensioni. L’ultima scadenza prevista è stata prorogata, consentendo un periodo di tregua di due settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un nuovo passo nel dialogo tra le parti coinvolte. La notizia riguarda un'interruzione temporanea delle attività militari e diplomatiche in atto.

Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ ultimatum per l’Iran con un accordo di cessate il fuoco. Lo afferma il presidente sul suo social Truth. Trump ha precisato che lo stop ai bombardamenti vale “a condizione che l’Iran acconsenta all’apertura immediata e completa dello Stretto di Hormuz”. L’Iran ha accettato la proposta di cessate il fuoco del Pakistan anche grazie all’intervento dell’ultimo minuto della Cina, che ha esortato l’Iran a mostrare flessibilità e stemperare le tensioni. Il primo round di trattative fra Stati Uniti e Iran per un accordo per mettere fine alla guerra è previsto a Islamabad venerdì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump annuncia un accordo di cessate il fuoco, di due settimane, con l’Iran

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: negoziati a IslamabadIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla...

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: “A condizione che riapra subito lo Stretto di Hormuz”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla...

Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump minaccia l'Iran, poi parla di accordo e ammette invio di armi all'opposizione.

Trump frena e annuncia la tregua nel Golfo: accordo tra Stati Uniti e Iran tra diplomazia e tensioniDall’annuncio di Donald Trump al crollo del petrolio, passando per le rivendicazioni opposte di Teheran: due settimane decisive tra diplomazia, tensioni e nuovi equilibri globali ... ilgiornale.it

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Tregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia stop ai raid e riapertura dello Stretto di Hormuz Teheran conferma il cessate il fuoco, Israele coinvolto e negoziati fissati a Islamabad il 10 aprile. https://infodifesa.it/tregua-usa-iran-2-settimane-trump-riapertur - facebook.com facebook

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull' #Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran x.com