per non dimenticare giovanni falcone e la sua battaglia

In un'intervista pubblicata su Novella 2000, la sorella di Giovanni Falcone ricorda la vita dell’ex magistrato ucciso dalla mafia. Ora, il suo ricordo viene trasmesso ai giovani tramite una fondazione dedicata. L’articolo approfondisce il ruolo di Falcone e la sua lotta contro la criminalità organizzata. La pubblicazione si concentra sul racconto di una figura che ha segnato la storia giudiziaria italiana, mantenendo vivo il suo esempio tra le nuove generazioni.

Nell’intervista alla sorella Maria, nel numero di Novella 2000 in edicola, la vita di un uomo straordinario, ora raccontata ai giovani attraverso la Fondazione che porta il suo nome Oggi è il 34esimo anniversario della strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992 perse la vita, in un agguato pianificato, il giudice Giovanni Falcone assieme a Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la sua scorta. Oltre alla moglie di Falcone, Francesca Morvillo. Ma la sua figura illustre e la sua battaglia contro la mafia, a distanza di più di 30 anni, non è mai stata dimenticata. «Chi glielo fa fare? “Soltanto lo spirito di servizio”». È la risposta del magistrato a un giornalista in tv sulla sfida coraggiosa intrapresa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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