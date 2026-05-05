San Giovanni vandalizzato parco Falcone e Borsellino | la condanna di Diop

Un episodio di vandalismo ha interessato il parco Falcone e Borsellino nel centro storico di San Giovanni. La vicenda si è verificata nel pomeriggio di ieri e ha coinvolto un individuo che ha danneggiato alcune strutture del parco. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno identificato il responsabile, che è stato successivamente condannato. La comunità locale ha espresso rammarico per quanto accaduto.

Arezzo, 5 maggio 2026 – San Giovanni V.no, vandalizzato parco Falcone e Borsellino: la condanna di Diop. “Accanirsi contro i simboli che una comunità ha voluto dedicare a due uomini che hanno sacrificato la propria vita per difendere la giustizia e la legalità non è un semplice atto di teppismo, è un gesto che colpisce la memoria collettiva, i valori fondanti della nostra convivenza civile e il sacrificio di chi ha creduto fino in fondo nello Stato e nelle sue istituzioni”. Lo dichiara la vicepresidente Mia Diop esprimendo “ferma e indignata condanna per il vile atto di vandalismo” compiuto nei giorni scorsi ai danni del parco intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a San Giovanni Valdarno.🔗 Leggi su Lanazione.it

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