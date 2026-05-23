Per chi vuole vedere la realtà dal punto di vista di una gallina

Una gallina protagonista di un film filosofico-animalesco viene mostrata in una scena in cui si trova in un cortile, circondata da altri uccelli e recinti. La pellicola, diretta da Gyórgy Pálfi, si intitola “H EN – STORIA DI UNA GALLINA” e dura circa un’ora. La protagonista si muove tra spazi chiusi e aperti, senza parole, in una narrazione senza dialoghi. La produzione è stata annunciata con una locandina e trailer ufficiale.

H EN – STORIA DI UNA GALLINA Genere: apologo filosofico-animalesco Regia: Gyórgy Pálfi. Con Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pantazaras, Machmout Bamerini, Chronis Barbarian Ritratto di un’anima fragile: una clip da “Nino”, film d’esordio di Pauline Loquès X Leggi anche › “Manas – Sorelle”: la recensione del film di Marianna Brennand Ci dispiace per Cochi e Renato, che cantavano il contrario, ma la gallina è un animale intelligente. Lo è almeno la protagonista del film di György Pálfi che inizia a raccontare da quando è ancora dentro un uovo. Venuta al mondo, la nostra eroina pennuta capisce che il destino che le riserva l’allevamento intensivo dove è finita non è certo roseo e fugge per cercare una vita migliore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Lei cercava un punto debole, ha trovato un muro di marmo.

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