Pensioni Calderone | Intervento in manovra? Ancora presto per parlarne

Non si esclude ancora un intervento sulle pensioni nella prossima manovra finanziaria, ma al momento non ci sono decisioni definitive. Un portavoce ha dichiarato che è troppo presto per discutere di eventuali misure o interventi nel settore. La discussione sul tema, quindi, resta aperta, senza conferme ufficiali o dettagli specifici sui possibili interventi. La manovra è ancora in fase di elaborazione e nessuna proposta concreta è stata presentata.

(Adnkronos) – Ci sono possibilità di un intervento sulle pensioni nella prossima manovra? "E' ancora presto per parlare del fascicolo di bilancio. Tutti i ministeri ovviamente stanno facendo le valutazioni, per cui io credo che dovremo attendere un po' per comprendere anche quelli che saranno ovviamente i margini di manovra e soprattutto quelle che saranno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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