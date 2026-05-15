Pensioni | Calderone ipotizza isopensione al 2029 e uscite a 71 anni

Un nuovo dibattito si apre sul futuro delle pensioni, con alcune ipotesi riguardanti la possibile estensione dell’isopensione fino al 2029 e l’innalzamento dell’età di uscita a 71 anni. Si discute su quali categorie di lavoratori potrebbero usufruire di questa proroga e quali modifiche sarebbero apportate ai calcoli pensionistici per chi ha versato contributi prima del 1996. Le questioni principali riguardano le condizioni di accesso e le eventuali variazioni rispetto alle regole attuali.

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