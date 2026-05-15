Pensioni | Calderone ipotizza isopensione al 2029 e uscite a 71 anni
Un nuovo dibattito si apre sul futuro delle pensioni, con alcune ipotesi riguardanti la possibile estensione dell’isopensione fino al 2029 e l’innalzamento dell’età di uscita a 71 anni. Si discute su quali categorie di lavoratori potrebbero usufruire di questa proroga e quali modifiche sarebbero apportate ai calcoli pensionistici per chi ha versato contributi prima del 1996. Le questioni principali riguardano le condizioni di accesso e le eventuali variazioni rispetto alle regole attuali.
? Domande chiave Chi può beneficiare della proroga dell'isopensione fino al 2029?. Come cambiano i calcoli per chi ha contributi prima del 1996?. Quali sono le condizioni per uscire a 71 anni con pochi contributi?. Perché le aziende dovranno farsi carico dei costi di queste uscite?.? In Breve Proroga isopensione fino al 2029 per aziende con oltre 15 dipendenti.. Uscita a 71 anni con ricalcolo contributivo per chi ha contributi pre-1996.. Accesso pensione a 71 anni con soli 5 anni di contributi effettivi.. Soglie economiche per pensionati contributivi fissate su importi dell'assegno sociale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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