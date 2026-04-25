Serie C | Pontedera-Livorno le probabili formazioni Venturato | Soddisfatti e felici di quanto fatto Futuro? Ancora presto per parlarne

Da livornotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita, di fatto, buona solo per le statistiche. Il Livorno, che nelle scorse settimane ha conquistato l'aritmetica salvezza abbandonando però definitivamente le velleità playoff, chiuderà la propria stagione sul campo del già retrocesso Pontedera (fischio d'inizio domenica 26 aprile alle 14.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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