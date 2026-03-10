La riforma ignora le reali esigenze della giustizia | servono interventi strutturali

Prima dell’assemblea pubblica in sala Mandela a Piacenza, dedicata al referendum sulla giustizia, il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici degli uffici giudiziari locali per un confronto diretto. Durante l’incontro, sono stati discussi i temi legati alla riforma e alle esigenze del settore giudiziario. La riunione ha coinvolto presenti di varia provenienza lavorativa nel settore.

Durante l'incontro è emersa una forte preoccupazione condivisa per una riforma «che – è stato sottolineato – rischia di ignorare le reali esigenze della giustizia italiana. Al centro del confronto, infatti, non sono state solo le modifiche costituzionali oggetto del referendum, ma soprattutto la necessità di interventi strutturali capaci di migliorare l'efficienza e la velocità dei procedimenti, a partire dal rafforzamento degli organici e delle strutture degli uffici giudiziari». Fontana ha inoltre evidenziato come «in molti Paesi europei il rapporto tra magistrati, personale amministrativo e popolazione sia significativamente più alto rispetto all'Italia.