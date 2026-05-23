Pensioni al Festival del Lavoro 2026 presentato il nuovo software di Prevido
Al Festival del Lavoro 2026 è stato presentato un nuovo software di Prevido dedicato alla gestione delle pensioni. La piattaforma mira a migliorare i processi di amministrazione e controllo delle prestazioni previdenziali. La presentazione si è svolta a Roma, dove si sono riuniti esperti di tecnologia e previdenza. Il software promette di semplificare le procedure e aumentare la sicurezza dei dati. Non sono stati forniti dettagli tecnici o sui tempi di implementazione.
A Roma tecnologia, sicurezza e innovazione si sono messi al servizio della previdenza. Una piccola grande rivoluzione presentata al Festival del Lavoro 2026, conclusosi oggi a Roma, manifestazione itinerante organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nato come evento di Categoria, il Festival, dopo 16 edizioni, da voce a tutti i protagonisti del mondo del lavoro: dalle istituzioni alle parti sociali, dai professionisti ai lavoratori, dagli accademici agli studenti, con l'obiettivo di riflettere su temi che riguardano il diritto del lavoro e l’attualità. Tra i. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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