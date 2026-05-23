pensioni al festival del lavoro 2026 presentato il nuovo software di prevido

Notizia in breve

Al Festival del Lavoro 2026 è stato presentato un nuovo software di Prevido dedicato alla gestione delle pensioni. La piattaforma mira a migliorare i processi di amministrazione e controllo delle prestazioni previdenziali. La presentazione si è svolta a Roma, dove si sono riuniti esperti di tecnologia e previdenza. Il software promette di semplificare le procedure e aumentare la sicurezza dei dati. Non sono stati forniti dettagli tecnici o sui tempi di implementazione.