Pensioni ecco come il lavoro dei migranti paga le pensioni di oggi
In Italia, il sistema pensionistico viene finanziato anche grazie al lavoro dei migranti, che contribuiscono con i loro versamenti. La popolazione italiana sta invecchiando e diminuisce, rendendo sempre più difficile sostenere le pensioni con le sole risorse interne. I migranti rappresentano una parte significativa di chi versa contributi, permettendo di pagare le pensioni di oggi.
L’Italia si trova da decenni in una fase di inverno demografico: la popolazione diminuisce e invecchia, con sempre meno giovani a sostenere il sistema pensionistico. In questo contesto, il lavoro degli immigrati riveste un ruolo crescente nel mantenimento delle pensioni attuali e nella produzione di valore economico. Pur non essendo una risposta risolutiva al problema demografico, il loro contributo è decisamente significativo e merita un’analisi attenta, basata su dati ufficiali. Quanti sono gli immigrati impiegati e quanti contributi versano. Secondo i dati più recenti della Fondazione Leone Moressa, i lavoratori stranieri in Italia sono aumentati costantemente negli ultimi anni, passando da circa 2,1 milioni nel 2019 a circa 2,6 milioni nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
