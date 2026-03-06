In Italia, il sistema pensionistico viene finanziato anche grazie al lavoro dei migranti, che contribuiscono con i loro versamenti. La popolazione italiana sta invecchiando e diminuisce, rendendo sempre più difficile sostenere le pensioni con le sole risorse interne. I migranti rappresentano una parte significativa di chi versa contributi, permettendo di pagare le pensioni di oggi.

L’Italia si trova da decenni in una fase di inverno demografico: la popolazione diminuisce e invecchia, con sempre meno giovani a sostenere il sistema pensionistico. In questo contesto, il lavoro degli immigrati riveste un ruolo crescente nel mantenimento delle pensioni attuali e nella produzione di valore economico. Pur non essendo una risposta risolutiva al problema demografico, il loro contributo è decisamente significativo e merita un’analisi attenta, basata su dati ufficiali. Quanti sono gli immigrati impiegati e quanti contributi versano. Secondo i dati più recenti della Fondazione Leone Moressa, i lavoratori stranieri in Italia sono aumentati costantemente negli ultimi anni, passando da circa 2,1 milioni nel 2019 a circa 2,6 milioni nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni, ecco come il lavoro dei migranti paga le pensioni di oggi

Pensioni, via libera al posticipo con accredito dei contributi in busta pagaI lavoratori dipendenti che entro il 31 dicembre 2026 maturano 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donna possono...

Manovra e pensioni, vertice di maggioranza in serata. In arrivo un nuovo emendamento | Pensioni, le nuove regole e quelle che restanoCritiche della leader Pd anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare...

Un italiano en Paraguay VS un paraguayo en Italia

Tutti gli aggiornamenti su Pensioni ecco come il lavoro dei....

Temi più discussi: Pensione, ora è ufficiale l’aumento dell’età pensionabile, ecco i nuovi requisiti e date di uscita: nuovo messaggio INPS; Pensioni 2026: ecco tre cose che aiutano a lasciare il lavoro o a guadagnare di più; Pensioni, Stop nel 2026 ad Opzione Donna e Pensione Anticipata Flessibile; CALENDARIO PAGAMENTI INPS Marzo 2026: ADI, Assegno Unico E Universale, NASPI, Supporto per la Formazione e il lavoro, Pensioni. Ecco tutte LE DATE DI ACCREDITO.

Per andare in pensione in anticipo, ecco cosa fare entro il 31 dicembre 2026Ci sono misure previdenziali che, al di là di scadenze e adempimenti formali, possono ... msn.com

Riforma pensioni 2026/ Appendino: ecco come prorogare Opzione donna (ultime notizie 23 febbraio)Riforma pensioni 2026, le parole di Chiara Appendino (M5s), Maria Cecilia Guerra (Pd) e Marco Osnato (Fdi) ... ilsussidiario.net

*Pensioni: Durigon, potenziare autorita' vigilante fondi pensione* Roma, 05 mar - (Agenzia_Nova) - C'e' la volonta' di "potenziare l'autorita' vigilante dei fondi pensione" e, quindi, "rinvigorire il sistema di controllo" perche' "quei fondi sono una grande opportunit - facebook.com facebook

Legge di bilancio 2026: le novità sulle pensioni. I principali cambiamenti introdotti dalla manovra di stabilità finanziaria rb.gy/18b7we Inps Comunica x.com