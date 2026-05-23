Pellizzari terrorizzato dalla cabinovia con Piganzoli nel dopo tappa di Pila | Posso farmela in bici?

Dopo la tappa Aosta-Pila, Pellizzari ha espresso paura durante un passaggio in cabinovia, chiedendo se potesse farlo in bici. La sua performance in gara è stata valutata positiva, con la partecipazione di Piganzoli e Ciccone. Pellizzari si è mostrato preoccupato per l’esperienza in cabinovia, chiedendo se fosse possibile evitarla. La gara si è conclusa con Pellizzari che ha mantenuto un ruolo di rilievo tra i partecipanti italiani.

Giulio Pellizzari è stato superbo nella tappa Aosta-Pila tenendo alto l'onore del ciclismo italiano insieme a Piganzoli e Ciccone. Tutti a loro modo eroi di giornata sulle prime alpi del Giro. Poi, però, il terrore puro, in funivia per scendere a valle: "Posso farla in bici?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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