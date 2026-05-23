"La notizia del Corriere dello Sport mi ha emozionato perché l'idea di avere ancora due anni Modric, sperando che il Milan vada in Champions League, sperando che Massimiliano Allegri resti, ma se il Corriere dello sport ha saputo questa notizia, pensiamo che Modric possa contare su Massimiliano Allegri. Quindi questa è la seconda bella notizia di questa giornata. Furlani, Giorgio Furlani dovrebbe aver chiuso con il Milan, ma la notizia che mi ha emozionato ancora di più è che Modric sarà ancora un giocatore del Milan il prossimo anno e rimarrà nel Milan, nello staff del Milan. Cose da grande Milan". L'ex centrocampista del Real Madrid, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset nel pomeriggio di ieri, ha però precisato di non aver ancora parlato di questa ipotesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Modric resterà al Milan”. E spunta un ruolo nello staff tecnico

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