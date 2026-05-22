Milan il patto Modric-Allegri | rinnovo e futuro nello staff

A Milano, si parla di un possibile accordo tra il centrocampo e la panchina rossonera. Luka Modri, attualmente in forza alla squadra, potrebbe rinnovare il contratto, mentre l’allenatore Massimiliano Allegri sta valutando il suo ruolo e il suo staff. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La decisione potrebbe influenzare la composizione tecnica del club nelle prossime stagioni. La questione resta al centro delle discussioni tra i dirigenti.

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