Milan il patto Modric-Allegri | rinnovo e futuro nello staff
A Milano, si parla di un possibile accordo tra il centrocampo e la panchina rossonera. Luka Modri, attualmente in forza alla squadra, potrebbe rinnovare il contratto, mentre l’allenatore Massimiliano Allegri sta valutando il suo ruolo e il suo staff. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La decisione potrebbe influenzare la composizione tecnica del club nelle prossime stagioni. La questione resta al centro delle discussioni tra i dirigenti.
Il destino di Luka Modri? e quello di Massimiliano Allegri si incrociano in un’alleanza strategica che potrebbe ridisegnare il futuro tecnico del Milan. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il fuoriclasse croato non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e ha accelerato i tempi per rimettersi a disposizione in vista della decisiva sfida di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, dove scenderà in campo dal primo minuto nonostante la recente frattura dello zigomo. L’obiettivo immediato del numero 14 rossonero è conquistare l’intera posta in palio per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo fondamentale prima di volare oltreoceano per disputare l’ultimo Mondiale della sua straordinaria carriera agonistica. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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