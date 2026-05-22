Il centrocampista Luka Modric ha stabilito due condizioni per proseguire la sua esperienza con il Milan. La prima riguarda un eventuale rinnovo contrattuale, mentre la seconda prevede una possibile integrazione nello staff tecnico sotto la guida di allenatore Allegri. La trattativa tra il giocatore e il club continua, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La situazione rimane in fase di definizione, senza comunicazioni ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte.

L'arrivo in estate di Luka Modric è stato fondamentale per il Milan: il croato è stato tra i migliori della stagione rossonera con la sua leadership e le sue qualità indiscusse in entrambe le fasi del gioco. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il rapporto tra Massimiliano Allegri e Luka Modric è talmente saldo che in futuro potrebbero lavorare insieme: un'idea che sta nascendo in questi giorni, anche se il croato vuole giocare un'altra stagione dopo i Mondiali 2026, poi chiudere la carriera da atleta e lavorare nello staff di Allegri. Modric vuole restare un altro anno al Milan, ma ci sono due condizioni: la prima è che sulla panchina ci sia ancora Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric detta le condizioni per restare al Milan: rinnovo legato ad Allegri e una novità nello staff

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MODRIC RESTERÀ GIOVANE PER SEMPRE

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[Bianchin] Tare ha immediatamente riposto le sue speranze in Modric e, se fosse stato per lui, avrebbe rapidamente aggiunto due centrocampisti: Granit Xhaka e Ardon Jashari. Il club lo ha supportato a metà su Xhaka, che poi è andato al Sunderland, e compl reddit

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