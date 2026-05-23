Diretta gol Serie A LIVE | la Lazio completa la rimonta con il Pisa Pedro saluta con il gol vittoria

Notizia in breve

Nella 38ª giornata di Serie A, la Lazio ha completato la rimonta contro il Pisa, con Pedro che ha segnato il gol vittoria. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti su risultato, moviola e cronaca live. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un match intenso, conclusosi con il successo della Lazio. La partita si è svolta nel contesto della giornata conclusiva del campionato, con risultati aggiornati in tempo reale.