Pedro Almodóvar ha indossato una spilla con la scritta “Palestina libera” durante la conferenza stampa al Festival di Cannes per il suo nuovo film “Bitter Christmas”. Ha dichiarato che gli artisti hanno il dovere morale di parlare di questioni sociali e politiche. La scelta di indossare la spilletta ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti alla manifestazione. La manifestazione si è svolta nel contesto della presentazione del film, senza altri interventi ufficiali.

Pedro Almodóvar, maestro indiscusso del cinema europeo, ha utilizzato la conferenza stampa del suo nuovo film “ Bitter Christmas ” al Festival di Cannes per lanciare un messaggio inequivocabile. Il regista ha indossato una spilla con la scritta “Free Palestine ” un gesto simbolico ma potente in un contesto internazionale dove molti artisti hanno scelto la prudenza. Già prima del festival, Almodóvar aveva criticato apertamente la cerimonia degli Oscar di quest’anno per la sua evidente apoliticità. La diagnosi di Almodóvar sullo stato della democrazia americana è netta e senza appello. Dichiarazione “Gli Stati Uniti non sono una democrazia in questo momento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pedro Almodóvar con la spilla “Palestina libera” a Cannes: “Gli artisti hanno il dovere morale di parlare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pedro Almodóvar a Cannes: “Gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento”Il regista ha presentato all'ultimo Festival di Cannes il suo nuovo film, Amarga Navidad, che uscirà giovedì 21 maggio nelle sale italiane, e non ha...

Pedro Almodóvar attacca Trump a Cannes 2026: “Gli Stati Uniti non sono una democrazia”Pedro Almodóvar non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa del suo nuovo film Amarga Navidad al Festival di Cannes 2026.

Solo Pedro Almodóvar poteva avere il coraggio di fare apposta un film bruttoAmarga Navidad è il suo film più arrogante e disperato, un'opera-confessione in cui il Almodovar mette tutti i suoi terrori. rivistastudio.com

Amarga Navidad, recensione: la scrittura è autofinzione nel film di Pedro Almodovar – Cannes 79Pedro Almodóvar torna al Festival di Cannes con il film Amarga Navidad, già uscito in Spagna e che arriva proprio domani anche nelle sale italiane. Racconto in cui l’autofinzione gioca un ruolo ... cinefilos.it