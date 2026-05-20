Durante il Festival di Cannes, il regista ha presentato il suo nuovo film, Amarga Navidad. In occasione dell'evento, ha espresso una critica rivolta agli Stati Uniti, affermando che attualmente non sarebbero una democrazia. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o precisazioni sui motivi di questa valutazione. L'intervento ha attirato l'attenzione dei media presenti, che hanno riportato le sue parole senza commenti aggiuntivi.

Il regista ha presentato all'ultimo Festival di Cannes il suo nuovo film, Amarga Navidad, che uscirà giovedì 21 maggio nelle sale italiane, e non ha risparmiato dure critiche all'amministrazione Trump Pedro Almodóvar ha lanciato dure critiche contro Donald Trump durante la conferenza stampa di Amarga Navidad, il suo nuovo film presentato al Festival di Cannes. Il regista spagnolo ha dichiarato che "l'Europa non deve mai essere sottomessa a Trump", parole che hanno provocato un lungo applauso da parte della stampa internazionale presente all'incontro. L'intervento di Almodóvar è arrivato in risposta a una domanda sui timori legati alla censura, sia negli Stati Uniti sia in Francia, dove negli ultimi mesi si sono accese polemiche attorno a Canal+ e alle presunte pressioni nei confronti degli artisti che hanno criticato gli azionisti della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pedro Almodóvar a Cannes: “Gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento”

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