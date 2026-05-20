Pedro Almodóvar attacca Trump a Cannes 2026 | Gli Stati Uniti non sono una democrazia

Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, il regista Pedro Almodóvar ha espresso dure critiche nei confronti dell’attuale situazione negli Stati Uniti, affermando che gli Stati Uniti non sono una democrazia. Le sue parole sono arrivate nel corso della presentazione del suo nuovo film, intitolato Amarga Navidad. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i presenti, che hanno seguito con attenzione le sue affermazioni nel contesto della manifestazione cinematografica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui