Pedro Almodóvar attacca Trump a Cannes 2026 | Gli Stati Uniti non sono una democrazia
Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes 2026, il regista Pedro Almodóvar ha espresso dure critiche nei confronti dell’attuale situazione negli Stati Uniti, affermando che gli Stati Uniti non sono una democrazia. Le sue parole sono arrivate nel corso della presentazione del suo nuovo film, intitolato Amarga Navidad. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i presenti, che hanno seguito con attenzione le sue affermazioni nel contesto della manifestazione cinematografica.
Pedro Almodóvar non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa del suo nuovo film Amarga Navidad al Festival di Cannes 2026. Il regista spagnolo ha rilasciato dichiarazioni durissime contro Donald Trump, affermando che “ l’Europa non deve mai essere sottoposta a Trump “, una frase che ha scatenato un applauso scrosciante dalla stampa internazionale presente in sala. Come scrive Variety, il celebre cineasta ha indossato per l’occasione una spilla con la scritta Free Palestin e, ribadendo il suo impegno su temi politici e sociali. Le sue parole sono arrivate in risposta a una domanda sulle preoccupazioni riguardo alla censura, sia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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