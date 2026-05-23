Pedro Almodóvar ha criticato le politiche di Trump durante il Festival di Cannes, affermando che l’Europa non deve essere mai sottomessa. La sua dichiarazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, senza riferimenti diretti a specifici eventi, ma con un chiaro messaggio di resistenza. L’autore ha sottolineato la necessità di mantenere l’indipendenza europea di fronte alle pressioni esterne. La sua presenza al festival si è concentrata anche su questa posizione politica.

Pedro Almodóvar è stato tra i protagonisti più politici del Festival di Cannes. Durante la conferenza stampa del suo nuovo film Bitter Christmas, il regista ha lanciato un duro attacco contro Donald Trump e ha difeso apertamente il diritto degli artisti a esporsi pubblicamente sui temi politici e sociali. Almodóvar ha parlato della crescente paura di censura nel mondo culturale, citando sia il clima politico negli Stati Uniti sia le recenti polemiche francesi legate a Canal Plus e alla lettera aperta contro Vincent Bolloré. “ L’Europa non deve mai essere sottomessa a Trump ”, ha dichiarato il regista, ricevendo un lungo applauso dalla sala. Pedro Almodóvar declared in #Cannes that "Europe must never be subjected to Trump. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pedro Almodóvar al festival di Cannes contro Trump: “L’Europa non deve mai essere sottomessa”

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Almodóvar: Lartista si deve esporre, un dovere morale. Il silenzio mette a rischio la democrazia

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