Cannes 2026 Almodovar | L’Europa non sia mai sottomessa a Trump

Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes, il regista spagnolo ha dichiarato che l’Europa non dovrebbe mai trovarsi sotto l’influenza di Donald Trump. La presentazione del suo nuovo film, “Amarga Navidad”, è stata l’occasione per affrontare anche questioni politiche. Almodovar ha espresso una posizione netta contro eventuali decisioni o comportamenti che potrebbero compromettere l’indipendenza del continente europeo. La sua partecipazione al festival ha attirato l’attenzione anche sulle sue opinioni riguardo alle dinamiche politiche internazionali.

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