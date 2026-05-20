Cannes 2026 Almodovar | L’Europa non sia mai sottomessa a Trump
Durante la conferenza stampa al Festival di Cannes, il regista spagnolo ha dichiarato che l’Europa non dovrebbe mai trovarsi sotto l’influenza di Donald Trump. La presentazione del suo nuovo film, “Amarga Navidad”, è stata l’occasione per affrontare anche questioni politiche. Almodovar ha espresso una posizione netta contro eventuali decisioni o comportamenti che potrebbero compromettere l’indipendenza del continente europeo. La sua partecipazione al festival ha attirato l’attenzione anche sulle sue opinioni riguardo alle dinamiche politiche internazionali.
Il regista Pedro Almodovar contro Donald Trump. L’artista Premio Oscar si è esposto in conferenza stampa in occasione del Festival del Cinema di Cannes, dove ha presentato il suo ultimo film “Amarga Navidad” (“Natale amaro”). “L’Europa non dovrà mai essere sottomessa a Trump”, ha affermato davanti ai giornalisti. Almodovar, riporta Variety, ha risposto a una domanda sulle preoccupazioni relative alla censure, considerando la situazione negli Stati Uniti e il caso di Canal+ in Francia, il cui direttore ha minacciato di inserire in una lista nera gli artisti che hanno firmato una lettera aperta contro Vincent Bolloré, principale azionista dell’emittente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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