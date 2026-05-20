Durante la conferenza stampa a Cannes, il regista Pedro Almodóvar ha affermato che l’Europa non dovrebbe mai essere soggetta a influenze o imposizioni da parte dell’ex-presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione è stata fatta in occasione della presentazione del suo nuovo film, intitolato ‘Amarga Navidad’. Almodóvar ha espresso questa posizione senza approfondimenti ulteriori, concentrandosi sulla sua opera e sui temi trattati nel film. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle sue opinioni politiche o alle eventuali implicazioni di questa affermazione.

“L’Europa non dovrà mai essere sottomessa a Trump “. Lo ha detto il regista Pedro Almodovar in conferenza stampa a Cannes, dove ha presentato il suo ultimo film ‘Amarga Navidad’ (‘Natale amaro’). Almodovar ha risposto a una domanda sulle preoccupazioni relative alla censure, considerando la situazione negli Stati Uniti e il caso di Canal+ in Francia, il cui direttore ha minacciato di inserire in una lista nera gli artisti che hanno firmato una lettera aperta contro Vincent Bolloré, principale azionista dell’emittente. “Non voglio giudicare nessuno, ma credo che gli artisti debbano esprimersi sulla situazione in cui vivono nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedro Almodóvar: "L'Europa non sia mai sottomessa a Trump"

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