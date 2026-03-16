Un giornalista e una professoressa sono stati indagati per aver scambiato chat contenenti foto e video di bambini nudi in posizioni sessualmente esplicite. Le conversazioni coinvolgono immagini di minori e sono state sequestrate durante le indagini. Le autorità hanno notificato l'informazione dell’indagine e stanno procedendo con gli approfondimenti sul materiale sequestrato. La coppia è sotto osservazione per le accuse legate alla pedopornografia.

La coppia è stata accusata di essersi scambiata foto e video di minori "nudi" e in "posizioni sessualmente esplicite", tra cui la figlia e i nipoti della donna, di rispettivamente 12, 5 e 8 anni Nuovi dettagli nel caso choc del giornalista e della professoressa arrestati nei giorni scorsi e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pedopornografia, le chat del giornalista e della professoressa indagati e le foto con bambini nudi in posizioni sessualmente esplicite

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