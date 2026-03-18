Un giornalista romano e la sua compagna sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma con l’accusa di violenza sessuale su minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico. Durante le indagini sono stati trovati in chat messaggi con foto dei nipoti, e si sospetta che abbiano potuto ripetere i reati. I dettagli sono stati comunicati ufficialmente dalle forze dell’ordine.

Avrebbero potuto reiterare il reato, il giornalista romano e la sua compagna arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pedopornografico. Per questo il gip ha disposto la custodia in carcere - lui nella Capitale, lei a Treviso - anche alla luce del fatto che l'uomo, 48 anni, ha due figli che sarebbero «esposti al pericolo di analoghi reati da parte del padre». Il rischio che i due potessero replicare le stesse condotte si desume anche dal fatto che le stesse sarebbero state «reiterate per mesi, in assenza di qualsiasi freno inibitorio» scrive il gip, e vista «la personalità degli autori, deviata e spregiudicata». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abusi di coppia sui minori: in chat pure foto dei nipoti

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