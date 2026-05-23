Un maestro di danza di Brescia è tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Luce contro le tenebre”. L’indagine riguarda fatti di pedopornografia e coinvolge diverse persone. La polizia ha eseguito perquisizioni e sequestri nell’ambito delle attività investigative. La notizia si riferisce a un procedimento in corso e non ci sono ancora dettagli sulle accuse specifiche o sui procedimenti giudiziari in corso.

Brescia – C’è anche un maestro di danza brescianindo tra gli indagati di “Luce contro le tenebre“, un’operazione della Polizia postale e della Procura di Venezia che ha acceso i riflettori su un giro di pedofili dediti alla detenzione e diffusione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L’attività investigativa, sviluppata dagli esperti del centro operativo per la sicurezza cibernetica del Veneto e dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, ha preso le mosse dal monitoraggio della Rete e dall’analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e lo scambio di materiale proibito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedopornografia, il bresciano finito nell’indagine è un maestro di danza

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