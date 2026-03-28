Oltre 5mila foto e video di bambini sul computer | 65enne arrestato nel Bresciano per pedopornografia

Da fanpage.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 65 anni residente nella provincia di Brescia è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione, sono stati trovati sul suo computer oltre 5.000 foto e video che ritraggono bambini. L’indagine è ancora in corso e il sospetto si trova ora in custodia.

Un uomo di 65 anni, della provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Sul suo computer sono stati trovati oltre 5mila file riguardanti minori tra gli 11 e i 15 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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