Oltre 5mila foto e video di bambini sul computer | 65enne arrestato nel Bresciano per pedopornografia

Un uomo di 65 anni residente nella provincia di Brescia è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione, sono stati trovati sul suo computer oltre 5.000 foto e video che ritraggono bambini. L’indagine è ancora in corso e il sospetto si trova ora in custodia.

Un uomo di 65 anni, della provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Sul suo computer sono stati trovati oltre 5mila file riguardanti minori tra gli 11 e i 15 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sul computer 5mila file pedopornografici: arrestato 65enne brescianoBrescia, 28 marzo 2026 – Un uomo di 65 anni, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione e... Leggi anche: Caso di pedopornografia a Brescia, sequestrati oltre 5 mila file dell'orrore: 65enne arrestato Contenuti e approfondimenti su Oltre 5mila Temi più discussi: Quei bonifici da oltre 5mila euro dietro la vendetta che è costata la vita a Jacopo Peretti; L'Orto Botanico di Brera celebra i suoi 250 anni alla Braidense; Cinema e Immagini per la Scuola, coinvolti oltre 12.500 studenti; Ecco il bar preferito di Vasco Rossi: Sono tornato a Bologna. Tiramisù Day 2026: boom di ordini, oltre 17mila kg in Italia e successo record all’estero [FOTO]Tiramisù Day. Il tiramisù è il dolce più amato nel food delivery: Roma guida la classifica, Germania e Svizzera impazziscono ... italiachiamaitalia.it Fontana di Trevi, primo giorno a pagamento: oltre 5mila ingressi e musei civici gratuiti per i residentiEsordio positivo per l’ingresso a pagamento a Fontana di Trevi: oltre 5mila accessi fino alle 18. Musei civici gratuiti per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Il modo più veloce per ... fanpage.it ++ CONTROLLI NEI NEGOZI DI MONFALCONE: SEQUESTRI E SANZIONI PER OLTRE 5MILA EURO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/controlli-negozi-monfalcone-sequestri-san - facebook.com facebook A marzo 2026 in Basilicata previste 5.010 assunzioni, oltre 14mila nel trimestre fino a maggio. Crescita rispetto al 2025, trainano agricoltura ed edilizia. Resta il nodo del mismatch e dei contratti a termine. x.com