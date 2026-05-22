Pedopornografia online | un bresciano è indagato due arresti in Veneto

Un uomo residente a Brescia è stato denunciato a piede libero nell’ambito di un’indagine sulla distribuzione di materiale pedopornografico su internet. Nel corso delle attività investigative sono stati eseguiti due arresti nelle zone del Veneto, collegati al medesimo procedimento. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato al sequestro di numerosi file digitali e all’identificazione di altri soggetti coinvolti. La procura ha avviato ulteriori accertamenti per approfondire i collegamenti tra le persone coinvolte.

Brescia, 22 maggio 2026 – C’è anche un uomo bresciano, attualmente denunciato a piede libero, tra i coinvolti in un’inchiesta sulla pedopornografia online. La polizia postale ha arrestato due uomini nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Venezia contro la diffusione di materiale a sfondo sessuale. In manette sono finiti un 66enne residente nel Veneziano e un 49enne nel Vicentino, trovati in flagranza di reato di detenzione e diffusione di foto e video pedopornografici durante le perquisizioni domiciliari. Abusi contro i minori in Lombardia: “L’effetto di una bomba e non è un’eccezione” Le indagini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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