Pavia va all' Ufficio immigrazione ed emerge la sua vera identità | arrestato un latitante russo

Un uomo si è presentato all’Ufficio immigrazione di Pavia per completare una pratica di regolarizzazione, ma durante i controlli biometrici e fotodattiloscopici è stato identificato come un latitante russo. La verifica dei dati ha portato alla scoperta della sua vera identità. Successivamente, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La procedura di riconoscimento ha permesso di mettere in evidenza la fuga dell’individuo, che si trovava in Italia senza documenti validi.

Pavia, 23 maggio 2026 – Si è presentato agli sportelli dell' Ufficio immigrazione della Questura di Pavia, per dare seguito alla pratica per la sua regolarizzazione, ma incrociando i dati biometrici con i rilievi fotodattiloscopici è emersa la sua vera identità. Ed è scattato l'arresto. L'uomo, 52enne russo, è risultato infatti latitante dal 2020, dovendo espiare un cumulo di pene, con sentenze definitive, per 5 anni e 11 mesi di reclusione, con provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ormai 6 anni fa. Era stato condannato per il reato di associazione a delinquere, risultando essere stato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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