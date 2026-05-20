Ad Ancona, due stranieri sono stati arrestati per aver tentato di rubare un'auto. Durante le operazioni, uno dei due è stato portato in caserma, dove è stato scoperto essere ricercato per un omicidio avvenuto in Francia. In seguito ai controlli, sono stati recuperati alcuni oggetti rubati e sequestrata una quantità di droga. La polizia ha confermato che uno dei fermati aveva precedenti penali e che l’altro non aveva documenti validi.

Eseguiti due arresti ad Ancona, dove sono stati fermati due stranieri sorpresi a rubare un’auto. Uno dei due è risultato essere un pericoloso latitante internazionale, ricercato per omicidio in Francia. L’intervento è avvenuto alle prime luci dell’alba presso il parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina, in via Emilia, durante un servizio di pattugliamento notturno. Operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’azione si è svolta nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona ha notato movimenti sospetti nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ancona-Palombina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato ad Ancona mentre ruba un'auto, in caserma emerge la sua vera identità: era ricercato per omicidio

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