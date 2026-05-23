Un'escursionista fiorentina è stata recuperata con l'elicottero dopo una caduta sulle Apuane, più precisamente sulla seconda cima del monte Cavallo. L'intervento è stato effettuato dal soccorso regionale con l’elicottero “Pegaso 3” e dal Soccorso alpino toscano. La donna è stata estratta dall’area difficile e portata in sicurezza. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni è stata resa nota.

Vagli Sotto (Lucca), 23 maggio 2026 – Doppio intervento di soccorso sulla seconda cima delle Alpi Apuane, il monte Cavallo, dove l’elicottero del soccorso regionale “Pegaso 3” e il Soccorso alpino toscano sono intervenuti per aiutare una coppia di escursionisti. Si tratta di una coppia di Firenze che durante l’escursione ha avuto un incidente: la donna è caduta dalla cresta finendo nel sottostante canale Cambron. La squadra dei tecnici del Soccorso Alpino è partita per recuperare (calandolo a valle tramite manovre tecniche) il compagno che si trovava assieme all’infortunata. Quest’ultima è stata soccorsa dall’elisoccorso regionale Pegaso 3 che, dopo aver fatto campo base a Gorfigliano, ha calato sul posto il tecnico di elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paurosa caduta sulle Apuane, escursionista fiorentina recuperata con l’elicottero

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