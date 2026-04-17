Soccorso rapido sulle Apuane | escursionista salvato dall’elicottero

Nel primo pomeriggio di venerdì 17 aprile, un escursionista di 72 anni, residente in provincia di La Spezia, è stato recuperato in un’area delle Apuane. L’intervento di soccorso è stato condotto con un’elicottero, che ha portato in salvo l’uomo in condizioni di emergenza. La zona è stata raggiunta rapidamente grazie alla presenza di mezzi di soccorso specializzati.

Un uomo di 72 anni, residente in provincia di La Spezia, è stato soccorso in condizioni di emergenza nel primo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile. Il malore si è verificato nelle vicinanze della vetta del monte Piglione, nel territorio di Pescaglia, richiedendo l’intervento tempestivo dell’elisoccorso Pegaso 3 per il trasporto verso la Versilia. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa alle ore 13:50, quando è scattato l’allarme per l’escursionista colto da un improvviso problema di salute sulle Apuane. I tecnici della stazione di Lucca del Soccorso alpino e speleologico sono stati immediatamente mobilitati, dirigendosi verso il campo sportivo di Piegaio per coordinarsi con l’aeromobile regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Soccorso rapido sulle Apuane: escursionista salvato dall’elicottero Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutati Notizie correlate Scivola fuori sentiero sopra Pesariis: escursionista soccorso in elicotteroL’escursionista, un uomo triestino di 35 anni, si trovava bloccato a circa mille metri di quota sul Rio Fuina, sopra l’abitato di Pesariis, dopo... Caduta nel vuoto a Blera: soccorso con elicottero per l’escursionistaUn’escursionista è stata soccorsa in condizioni di salute delicate dopo una caduta accidentale avvenuta nelle gole del Biedano, nel territorio di... Aggiornamenti e dibattiti Incidente sulle Apuane, grave escursionistaIntervento di soccorso sulle Alpi Apuane, sul versante settentrionale della Pania della Croce, dove una cordata di tre persone ha avuto un incidente mentre affrontava la via alpinistica, completamente ... rainews.it Escursionista muore sulle Alpi ApuaneUn escursionista è deceduto in un incidente avvenuto sui sentieri della Pania della Croce, nelle Alpi Apuane, nei pressi del Rifugio Giuseppe Del Freo, in località Foce di Mosceta, sopra a Stazzema ... avvenire.it