Incidente sull' A2 del Mediterraneo auto sbanda e si capovolge | ragazzo in ospedale

Questa mattina sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra Pontecagnano e Salerno, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale ha perso il controllo e si è capovolta. Un giovane è stato soccorso e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

Paura questa mattina sull A2 del Mediterraneo, in direzione nord, nel tratto compreso tra Pontecagnano e Salerno. Intorno alle ore 8, un ragazzo di 20 anni alla guida di una Mazda ha perso il controllo dell'auto, andando a urtare la parete divisoria centrale. Nell’impatto la vettura si è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sull'A2 del Mediterraneo, a Polla: camion sbanda e finisce contro il guardrail Incidente tra auto e bisarca sull'A2 del Mediterraneo: un feritoMomenti di paura, questa mattina, lungo l' A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Atena Lucana e Polla (in direzione nord), dove un'auto Fiat 600,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sull’A2 tra Campagna ed Eboli: traffico in tilt; Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, scontro con auto ribaltata: 4 feriti; Battipaglia, incidente sull’A2 del Mediterraneo: tre feriti; Incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta, tre feriti. Schianto sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, auto si ribalta a Pontecagnano: c’è un ferito, traffico impazzitoIncidente stradale sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Pontecagnano. Ferito un ragazzo. Sul posto ambulanza, Anas e forze dell’ordine. fanpage.it Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, camion si ribalta, ferito l’autista: scontro tra Eboli e CampagnaUn incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina: coinvolti diversi veicoli ... fanpage.it Incidente stradale sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Pontecagnano. Ferito un ragazzo. Sul posto ambulanza, Anas e forze dell’ordine - facebook.com facebook