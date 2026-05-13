Incidente stradale in via Dei Greci auto si ribalta | soccorsi sul posto
Un incidente stradale si è verificato in via Dei Greci, vicino al centro commerciale “Le Cotoniere” di Salerno. Un'auto ha perso il controllo ed è finita rovesciata sul marciapiede, che in quel momento era libero da pedoni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la zona e verificare le condizioni di chi era a bordo del veicolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave.
Dramma sfiorato nei pressi del centro commerciale “Le Cotoniere” di via Dei Greci, a Salerno. Un'auto si è ribaltata ed ha concluso la sua corsa sul marciapiede, in quel momento per fortuna sgombro di persone. Sul posto il 118 e gli operatori di “Strade Sicure”. Non sono state rese note le.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Incidente stradale a Nocera, scontro fra auto: soccorsi sul postoUn grave incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Fratelli Fresa e via Atzori, asse viario situato al confine tra i comuni di Nocera...
Incidente stradale a Foggia: si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia, traffico in tiltTraffico in tilt e rallentamenti sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di una vettura.
Temi più discussi: Incidente nei pressi delle Fonderie Pisano, scontro fra auto e moto: ferito centauro; Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauro; Incidente tra Fratte e Matierno: due auto coinvolte, si indaga; Incidente in moto a Salerno. Un giovane ferito trasportato in ospedale.
Incidente a Salerno: scontro auto-moto in via dei Greci Paura nei pressi delle Fonderie Pisano, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro, soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto Polizia Locale e Strade Sicure per i riliev facebook
LA DOLCE VITA DI VIA VENETO - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI TAMARA FABRELLO E ELISABETTA MAZZONI - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Qual è il crimine più disgustoso che è avvenuto nel tuo paese a un rifugiato o a un migrante? - reddit.com reddit
Salerno: si ribalta con l’auto, ragazza ferita trasportata in ospedaleIncidente stradale nel primo pomeriggio in via dei Greci a Salerno. Una ragazza alla guida di una Fiat Panda ne ha perso il controllo per cause in fase di verifica. L'auto si è ribaltata fuori strada ... ondanews.it
Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauroIncidente stradale a Salerno nella zona orientale della città. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato in via dei Greci, nei pressi delle ... zon.it