Un uomo di 55 anni residente a Poggibonsi è stato colpito da un’ordinanza cautelare con divieto di avvicinamento, notificata dalla polizia. La misura arriva dopo che sono stati trovati oltre cento cartelli contenenti minacce e diffamazioni indirizzate a una coppia. L’uomo coinvolto sarà anche sottoposto a un braccialetto elettronico, in relazione a un precedente caso di stalking nella stessa zona.

Poggibonsi (Siena), 23 maggio 2026 – Un’ordinanza cautelare del Tribunale di Siena con il divieto di avvicinamento è stata notificata dalla polizia nei confronti di un uomo italiano di 55 anni, residente a Poggibonsi. Uno stalker seriale. La misura è stata emessa alla fine delle indagini per atti persecutori avviate dalla sezione anticrimine del commissariato di Poggibonsi, indagini che si sono avvalse anche di telecamere e localizzatori Gps; è emerso che lo stalker dal luglio 2025 aveva molestato con scritte offensive una coppia, affiggendo cartelli diffamatori e minatori rivolti a loro, sia nei luoghi di lavoro che presso l’abitazione delle vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cento cartelli di minacce e diffamazione contro una coppia, braccialetto elettronico allo stalker di Poggibonsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Appostamenti e minacce, poi tenta di strangolarla: fermato stalker, scatta il braccialetto elettronicoAfferra la ex fidanzata per il collo fino a lasciarle vistose ecchimosi, la tempesta di messaggi con insulti e minacce di morte, la pedina e si...

Belluno, braccialetto elettronico: arrestato stalker che violava i divieti? Cosa scoprirai Come ha fatto il braccialetto a segnalare la violazione? Perché le misure cautelari precedenti non sono state sufficienti? Chi ha...