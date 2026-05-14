Paura per un uomo in un bar a Foggia aggredito da un 18enne che tenta di sottrargli una collana | l' epilogo

A Foggia, un uomo è stato aggredito in un bar da un giovane di 18 anni che ha tentato di sottrargli una collana d’oro. L’incidente si è verificato nel centro città e, dopo l’aggressione, il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato lievi ferite e ha riferito di aver avuto paura durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno preso il giovane in custodia per rapina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui