Paura per un uomo in un bar a Foggia aggredito da un 18enne che tenta di sottrargli una collana | l' epilogo

Da virgilio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, un uomo è stato aggredito in un bar da un giovane di 18 anni che ha tentato di sottrargli una collana d’oro. L’incidente si è verificato nel centro città e, dopo l’aggressione, il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato lievi ferite e ha riferito di aver avuto paura durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno preso il giovane in custodia per rapina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla cattura di un 18enne ritenuto responsabile di rapina ai danni di un uomo seduto al tavolino di un bar nel centro di Foggia. L’episodio si è verificato in Corso Vittorio Emanuele, dove la vittima è stata aggredita con violenza per strapparle una collana d’oro. Il presunto autore è stato individuato e fermato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Un arresto a Foggia L’aggressione in pieno centro La fuga e l’arresto Il trasferimento in carcere Il contesto: sicurezza e fiducia dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it

paura per un uomo in un bar a foggia aggredito da un 18enne che tenta di sottrargli una collana l epilogo
© Virgilio.it - Paura per un uomo in un bar a Foggia, aggredito da un 18enne che tenta di sottrargli una collana: l'epilogo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Strappa la collana dal collo di un uomo seduto al bar, il colpo sull'isola pedonale: arrestato 18enneStrappa la collana al collo di un uomo seduto al tavolino di un bar, identificato e arrestato 18enne.

Paura per una ragazza nei giardini di Porta Serio a Crema, un 24enne tenta di scipparla: l'epilogoUna denuncia per tentato scippo, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Crema, dove un giovane maliano di 24 anni è stato...

paura per un uomoVideo | Paura in India, un uomo sollevato in aria per una tempestaL'uomo sollevato in aria in India Sfiorato il dramma in India: un uomo è ... msn.com

paura per un uomoSi ribalta il trattore: momenti di paura in campagna. Un uomo di 60 anni trasportato in ospedaleALA. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi - mercoledì 13 maggio - per un trattore con rimorchio che si è ribaltato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 in via del Tambuset, nel territo ... ildolomiti.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web