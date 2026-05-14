Paura per un uomo in un bar a Foggia aggredito da un 18enne che tenta di sottrargli una collana | l' epilogo
A Foggia, un uomo è stato aggredito in un bar da un giovane di 18 anni che ha tentato di sottrargli una collana d’oro. L’incidente si è verificato nel centro città e, dopo l’aggressione, il ragazzo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima ha riportato lievi ferite e ha riferito di aver avuto paura durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno preso il giovane in custodia per rapina.
Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla cattura di un 18enne ritenuto responsabile di rapina ai danni di un uomo seduto al tavolino di un bar nel centro di Foggia. L’episodio si è verificato in Corso Vittorio Emanuele, dove la vittima è stata aggredita con violenza per strapparle una collana d’oro. Il presunto autore è stato individuato e fermato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Un arresto a Foggia L’aggressione in pieno centro La fuga e l’arresto Il trasferimento in carcere Il contesto: sicurezza e fiducia dei... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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