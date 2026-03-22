Correggio, Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – Un uomo è stato aggredito e ferito alla testa con una falce. L’episodio è avvenuto questa mattina in via principale, dove l’aggressore si è scagliato contro la vittima senza apparenti motivi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere eventuali testimonianze.

Correggio (Reggio Emilia), 22 marzo 2026 – Un’aggressione senza alcun logico motivo ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ieri sera in via Madonna delle Rose a Correggio, dove un nordafricano ventenne, senza fissa dimora, non ha esitato a colpire un residente in zona, un 48enne correggese, con una falce, provocando alla vittima ferite da taglio al volto e alla testa. Poi l’aggressore ha tentato di fuggire, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Correggio, intervenuti insieme ai colleghi di Bagnolo. Il ventenne è sembrato essere sotto effetto di alcolici. Il giovane ha iniziato a offendere il passante, senza alcun motivo. La situazione è poi degenerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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